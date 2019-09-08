شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من مجزرة الطيران الاماراتي.. الفنانة اليمنية بلقيس تفاجئ الجميع بتغريدة قصيرة عن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اليمنية بلقيس استياء واسعا في صفوف المغردين اليمنيين بسبب تغريدة مفاجئة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر تقول فيها بالنص: " الحمدلله على نعمة #الإمارات

كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد"

وجاءت تغريدة بلقيس ،- التي رصدها "بويمن-، بعد أيام من ارتكاب طيران الامارات مجزرة كبرى في صفوف قوات الجيش اليمني على مشارف العاصمة عدن، خلفت اكثر من 300 بين قتيل وجريح من ضباط وأفراد الجيش اليمني

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وكان من أبرز الردود عليها:

المحامي اليمني المعروف محمد المسوري:

الله المستعان..يا بلقيس. وماذا عن اليمن التي تحملين إسم الملكة اليمنية بلقيس. أتعلمين لماذا أسماكي والدك الفنان اليمني الكبير بلقيس. لكي تبقين مرتبطة بأصلك اليمني ولاتنسينه. أرجو أن تراجعي نفسكي صح. اليمن أغلى.

- — الصحفي / أنيس منصور:

هذه عبيده المصالح والمال لايهمها وطن ويكفي انهالت عليها تعليقات الشعب اليمني #الجيش_اليمني_الالكتروني

تغريده مدفوعة الثمن @BalqeesFathi فقد جمهورها اليمني بالملايين مقابل فتات ياليتها صمتت مثل البقية الصامتين #شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق