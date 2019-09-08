تدشين العام الدراسي في "شبوة" والمحافظ يوجه بتوفير الكتاب المدرسي

دشن محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2019-2020م، في عموم مدارس التعليم العام والأهلي ورياض الأطفال بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد لملس، سير الدراسة في عدد من مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمركز المحافظة عتق..مشيداً بمستوى إقبال الطلاب وانتظامهم في الدراسة، ومستو ى استعداد الإدارات المدرسية للعام الدراسي الجديد.

وحث المحافظ بن عدو الطلاب والطالبات على ضرورة المثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي والحرص على تحقيق افضل معدلات النجاح..مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالقطاع التروبوي والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه.

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ووجه محافظ شبوة بشكيل لجنة مختصة برئاسة وكيل الممافظة الدكتور عبدالقوي لمروق تتولى وضع المعالجات الانية لمشكلة النقص في الكتاب المدرسي وضرورة توفيره وفي اقرب وقت ممكن لكافة المدارس، كما وجه ببناء وتشييد مدرسة جديدة للتعليم الاساسي بجوار ثانوية حنشيان بتمويل محلي .

من جانبه اوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، توجه اكثر من مائة وخمسة وثلاثين الف طالب وطالبة الى كافة مدارس التعليم الاساسي والثانوي بالمحافظة والتي يتجاوز عددها 620 مدرسة موزعة عل ىسبعة مديرية بالمحافظة..مشيدا بتوجيهات المحافظ في بناء مدرسة جديدة للتعليم الاساسي للبنين في مدينة عتق.

بدوره اوضح مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية عتق عبدالله بن العمياء استقبال ثمانية وخمسين مدرسة للتعليم الاساسي والثانوي بالمديرية اليوم لاكثر من ثمانية عشر الف طالب وطالبة .