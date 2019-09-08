تعرف على الطقس خلال الـ24ـساعة القادمة وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد 

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

أعلن مركز الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 08/09/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 09/09/2019م.



وأضاف المركز في نشرته - تابعها "الخليج 365" - أن "الطقس سيكون بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة وهطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالاً الى تعز ولحج جنوباً ، تمتد الى الهضاب الداخلية وصولاً الى محافظة حضرموت.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً والرياح نشطة جنوبية غربية سرعتها تصل الى 40 عقدة.

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أما المناطق الساحلية وتحديدا السواحل الغربية: اجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع تشكل السحب الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول امطار متفاوتة الشدة على الساحل الغربي و المناطق المحاذية لها ،والرياح غربية الى شمالية سرعتها من 10 الى 20 عقدة.

أما السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئياً حارة ورطبة على السواحل الجنوبية وغائمة جزئياً الى غائمة بسحب طبقية على السواحل الشرقية والمناطق المحاذية لها في ساعات المساء والصباح الباكر والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والغبار خاصة على السواحل الجنوبية وتتراوح سرعتها من 10 الى 25 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع تشكل قطع من السحب الركامية التي قد يرافقها هطول للامطار المتفرقة ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية ,خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها من 8 الى 20 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان وانخفاض مدى الرؤية الافقية اثناء هطول الامطار كذلك الاحتماء من العواصف الرعدية و عدم استخدم الهواتف النقالة اثناء هطول الامطار الرعدية.

كما حذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية و الجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج، والمواطنين في المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى.