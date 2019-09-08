بوتين وماكرون يؤكدان على ضرورة توحيد الجهود بشأن النووي الإيراني 

أوضح الكرملين في بيان له، اليوم الأحد، تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، لتطورات الأوضاع فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، مؤكدين على رؤيتهما المشتركة فى أن تتخذ الأطراف المعنية قرارات مناسبة من أجل خفض التوتر، وعبر الرئيسين عن رؤيتهما المشتركة خلال اتصال هاتفي، وضرورة توحيد الجهود الدولية للإتزام التام بالاتفاق النووي الإيراني والحفاظ عليه.



وفى السياق ذاته علق الإليزية على اتصال الزعيمين في بيان له، أن الرئيسين أعربا عن أملهما في أن تتخذ الأطراف المعنية قرارات ضرورية لخفض التوترات.

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