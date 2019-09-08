السلطات اللبنانية تعثر على جثة قيادي بحزب الله داخل مسكنه 

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، عن العثور على مسؤول سابق في حزب الله اللبناني، يدعي" علي . ح "، داخل مسكنه في ضاحية بيروت الجنوبية جثة هامدة.



وأضافت الوكالة فى نبأ عاجل لها أن القوى الأمنية توجهت على الفور إلى مكان العثور على جثة الرجل، الذي كان يقيم في منطقة برج البراجنة، وقامت بفتح تحقيق مفصل للوقوف على تفاصيل الحادث، كما أمرت الجهات المختصة عرض الجثة على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، ولم يعلق حزب الله على الواقعة حتى الأن.

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