رئيس الوزراء يناقش مع وفد أمريكي عرقلة الميليشيات لجهود السلام في اليمن

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الأحد 8 سبتمبر 2019

معين عبدالملك

كتب متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، مع وفد من مجلس الشيوخ الامريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عرقلة ميليشيا الحوثي الإنقلابية للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق السلام في اليمن .

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أستعرض رئيس الوزراء، تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بدعم من ايران في رفض كل الحلول السياسية وتعميق الازمة الإنسانية الكارثية .. مؤكدا ان معالجة جذور الازمة الإنسانية في اليمن تكمن في انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية.

وقال "انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية ومنها نهب المساعدات وتحويلها لخدمة حربها على الشعب اليمني، وتجنيد الأطفال واختطاف الصحفيين والناشطين والمدنيين، بالإضافة الى تهديدها لممرات التجارة العالمية وغيرها من الممارسات الخارجة عن الأعراف والقوانين اليمنية والدولية" .

كما تطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى العراقيل التي تفتعلها مليشيات الحوثي لعرقلة خطوات السلام بما في ذلك التنصل عن تنفيذ اتفاق السويد الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، مشددا على ضرورة الضغط على ايران لايقاف دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية، والدور المعول على مجلس الشيوخ الامريكي في هذا الجانب.

من جانبهم عبر وفد الكونجرس الامريكي، عن قلقهم من تدهور الوضع الانساني ومن التطورات الاخيرة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والانساني، مشيرين الى أن الوضع في اليمن يحظى باهتمام خاص في اروقة مجلس الشيوخ الامريكي وسيعملون مع الحكومة الامريكية على اتخاذ المواقف التي من شأنها المساهمة في انهاء الحرب وتحقيق السلام لليمن والمنطقة.