وزير الخارجية الفرنسي ينتقد بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مطارات السعودية

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، بشدة محاولات ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، استهداف مطارات السعودية.
وقال لودريان، في مقابلة صحفية مع محطة "أوروبا 1": "السعودية ضحية لإطلاق الحوثيين طائرات مسيرة تصل إلى مطاراتها، وهذا وضع لا يُطاق".
في سياق آخر، اعتبر لودريان أن قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 يمكن التراجع عنه، مضيفاً إن بلده سيواصل السعي لحوار من أجل عودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.
يأتي هذا غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
واعتبر لودريان أن "على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال". وأضاف: "الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية. يمكنهم التراجع وطريق الحوار لا يزال مفتوحاً".
وأكد أن إيران لا يزال أمامها عدة شهور قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.