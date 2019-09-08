"الخليج 365" يكشف حقيقة سيطرة القاعدة على منطقة الوضيع بأبين

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية Advertisements

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن

أكد مصدر ميداني "لليمن العربي" بأبين جنوبي البلاد، أن الأخبار التي تنتشر حول سقوط مركز مديرية الوضيع بيد عناصر تنظيم القاعدة غير صحيحة.



وأضاف المصدر الميداني "لليمن العربي" ، أن عناصر القاعدة، اغتالت ظهر اليوم، احد افراد الحزام الأمني من ابناء المنطقة وهو ما اثار مخاوف المواطنين من عمليات انتقامية لتنظيم القاعدة ضد خصومه .

يذكر ان قوات الحزام الأمني بقيادة الشهيد منير اليافعي حررت منطقة الوضيع من القاعدة قبل عامين، وانتشرت فيها، ولكن عاودت قوات الحزام الامني الانسحاب من المنطقة عقب هجوم مليشيا الاصلاح على المنطقة قبل اسبوع.