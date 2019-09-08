- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - عبدالله محسن
أكد مصدر ميداني "لليمن العربي" بأبين جنوبي البلاد، أن الأخبار التي تنتشر حول سقوط مركز مديرية الوضيع بيد عناصر تنظيم القاعدة غير صحيحة.
وأضاف المصدر الميداني "لليمن العربي" ، أن عناصر القاعدة، اغتالت ظهر اليوم، احد افراد الحزام الأمني من ابناء المنطقة وهو ما اثار مخاوف المواطنين من عمليات انتقامية لتنظيم القاعدة ضد خصومه .
يذكر ان قوات الحزام الأمني بقيادة الشهيد منير اليافعي حررت منطقة الوضيع من القاعدة قبل عامين، وانتشرت فيها، ولكن عاودت قوات الحزام الامني الانسحاب من المنطقة عقب هجوم مليشيا الاصلاح على المنطقة قبل اسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" يكشف حقيقة سيطرة القاعدة على منطقة الوضيع بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.