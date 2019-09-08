عـــاجل : اول تعليق لـ "هاني بن بريك" على بيان السعودية والامارات .. شــاهد (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - علق هاني بن بريك علي البيان المشترك للسعودية والامارات الذي صدر اليوم الاحد بشأن اليمن. وقال بن بريك في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر رصدها أبابيل نت: ما نرجوه في هذه المرحلة الصدق في مواجهة الحوثي والقضاء على المشروع الإيراني وتوحيد كل الجهود تجاه هذا الهدف . Advertisements واضاف،وإن ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي ببيان التحالف الصادر هذا اليوم نابع عن عقيدة راسخة وعزيمة ثابتة لاتتزحزح قيد أنملة بشراكتنا الأبدية مع المشروع العربي بقيادة السعودية.

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