هاني بن بريك : ما نرجوه في هذه المرحلة الصدق في مواجهة المشروع الإيراني

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الأحد 8 سبتمبر 2019

هاني بن بريك

كتب عدن - الخليج 365

أكد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن ما يرجوه في هذه المرحلة هو الصدق في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن .



وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "ما نرجوه في هذه المرحلة الصدق في مواجهة الحوثي والقضاء على المشروع الإيراني وتوحيد كل الجهود تجاه هذا الهدف" .. مؤكداً أن ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي ببيان التحالف الصادر هذا اليوم نابع عن عقيدة راسخة وعزيمة ثابتة لا تتزحزح قيد أنملة بشراكته الأبدية مع المشروع العربي بقيادة السعودية .

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبه بالبيان السعودي الإماراتي المشترك الصادر اليوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر 2019م.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، أن البيان يعكس حرص المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة وانتصاراً للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف.

ولفت هيثم إلى أن الحوار والسلام هو المسار الذي لطالما طالب به المجلس الانتقالي الجنوبي منذ اليوم الأول، إيماناً بانه الوسيلة الأفضل والأقوى للوصول إلى حلول عادلة لكافة الملفات والقضايا العالقة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمصالح العليا لشعبنا الجنوبي.

وأصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بياناً مشتركا حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة المؤقتة عدن وما تلى ذلك من أحداث، والترحيب بدعوة المملكة للحوار في (جدة) .

وأعربت الدولتان عن ترحيبهما باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار .. مشددتان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات (عدن، أبين، شبوة) .