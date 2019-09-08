الاكثر مشاهدة - ورد الآن : اولى الصور للقوات العسكرية الضخمة التي وصلت اليوم الى أبين ومصادر تكشف هويتها

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عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري ميداني بوصول تعزيزات كبيرة اليوم الأحد، 08/أيلول/2019م، إلى منطقة شقرة الساحلية التابعة لمحافظة أبين جنوبي اليمن.
وأوضح المصدر أن التعزيزات شملت آليات ودبابات وراجمات صواريخ ، ومئات المقاتلين من رجال القبائل من أبناء المنطقة الوسطى في محافظة ابين.
ونقلت صحيفة "عدن الغد"، عن شهود عيان قولهم، إن عدد كبير من الاطقم المحملة بالجنود شوهدت وهي تنزل عقبة العرقوب صوب شقرة .
وقال المصدر إن الشائعات التي تصدر لتقدم قوات المجلس الانتقالي صوب شقرة غير صحيحة ، وان القوات الحكومة ورجال القبائل على مشارف حسان و زنجبار .
وطمئن المصدر العسكري كافة أبناء الوطن ، بأن الوضع تحت السيطرة ، وأن البشائر القادمة ستكون صعبة على الأطراف الاخرى .
واختتم المصدر بأن القوات المتواجدة حاليا هم من أبناء محافظة أبين تساندهم الألوية العسكرية في المحافظة وقوات الأمن العام والخاص.
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