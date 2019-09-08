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عدن - ياسمين التهامي - الأحمر وجه لوجه مع أشد أعدائه في اجتماعات جدة 2019/09/08 الساعة 05:52 مساءً أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها باجتماعات جدة الذي عقد بين رئيس وفد الحكومة الشرعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي وجهاً لوجه ولأول مره في جدة برعاية سعودية. وبحسب المصادر انه تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة يرأسها رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك ويكون للمجلس الانتقالي نصيب الاسد فيها ووقف التصعيد من قبل الحكومة الشرعية او ممارسة بحسب وصفهم اي شعارات تستفز الجنوبيين وحتى انتهاء الحرب.

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