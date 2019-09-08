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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : المجلس الانتقالي يفاجئ الحكومة الشرعية ويحدد موقفه من البيان المشترك

استبق المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية في تحديد موقفه من البيان المشترك الذي صدر عن السعودية والكليات والامارات بشأن اليمن.

وتبنت قناة "سكاي نيوز" ترحيب المجلس الانتقالي في البيان المشترك:المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب بالبيان السعودي الإماراتي والذي يعكس حرص البلدين على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة.

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واضافت، عبر حسابها في "تويتر" بتغيرات مقتضبة:المجلس الانتقالي الجنوبي: الحوار والسلام هو المسار الذي طالبنا به منذ اليوم الأول للوصول إلى حلول عادلة لكافة الملفات والقضايا العالقة بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.