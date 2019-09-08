شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: لهذا السبب حرصت السعودية والإمارات على إصدار بيان مشترك بشأن الأوضاع في الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر الدكتور، ثابت حسين، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، عن اعتقاده بأن الهدف الأول للبيان المشترك السعودي الإماراتي هو "إثبات تطابق موقف البلدين من الحرب في اليمن بصفة عامة والجنوب بصفة خاصة"

وأضاف الخبير العسكري اليوم الأحد، أنه "في ضوء العبارات الواردة في البيان وكما هو على الأرض فإن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح في حكم سلطة الأمر الواقع في الجنوب، خاصة بعد الأحداث الأخيرة والتي وضعت الشرعية في موقف أضعف من أي وقت مضى بعد انفضاح أمر اختراق جماعات القاعدة وداعش للقوات الموالية لتلك الحكومة".

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وتابع حسين، "كما أن المتتبع للتصريحات الأمريكية والروسية والمصرية، يخلص إلى أن المنطقة قادمة على إعادة ترتيب الأولويات للتسوية السياسية في اليمن التي سيكون فيها الانتقالي الممثل الأبرز وربما الوحيد في الجنوب".

وكانت السعودية والإمارات قد أكدتا في بيان مشترك "أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية في جنوب اليمن".

ورحب الطرفان باستجابة الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.

