شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : السعودية والامارات تحسمان الأمر ..تعيين عيدروس الزبيدي نائبا للرئيس بصلاحيات واسعة ...والرئيس هادي يصدم الجميع بموقف حازم وصارم ويقرع طبول الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تحاول السعودية والامارات انهاء الصراع الدائر في جنوب اليمن بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وبين المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من قبل ابوظبي.

وكانت شخصيات خليجية مقربة من دائرة القرار قالت في وقت سابق ان خطة يتم مناقشتها لانهاء الخلاف وتعزيز الجبهة الداخلية المناوئة للحوثيين هذه الخطة التي تناقلتها وسائل اعلام على نطاق واسع ورصدتها الحياة اليمنية اشارت الى ان من ضمن الاقتراحات تعيين طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق في منصب وزير الدفاع في الحكومة التوافقية واشارات الى اشراك الانتقالي الجنوبي في الحكومة المرتقبة.

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الا ان مصدر مطلع في الرياض قال لـ صحيفة الحياة اليمنية ان من ضمن الاقتراحات التي تتعلق بحصة المجلس الانتقالي هي تعيين عيدروس الزبيدي بمنصب نائب رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة وعن الموقف الحكومي .

وقالت مصادر سابقة ان هادي يرفض هذه الاقتراحات وما زال الوضع مرشحا للانفجار في جنوب اليمين باي لحظة في ظل وصول حوار جدة الى طريق مسدود The post تعيين عيدروس الزبيدي نائبا للرئيس بصلاحيات واسعة تفاصيل خطة جديدة لانهاء خلاف الشرعية والإنتقالي.