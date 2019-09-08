شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن التحالف يعلن اسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من ”عمران“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، السبت، اعتراض واسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون تجاه المملكة. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان إن "قوات التحالف تمكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران (شمالي صنعاء) باتجاه المملكة". جديد الحدث أونلاين: Advertisements واعتبر التحالف "هذه المحاولات الإرهابية المتكررة" تعبر عن "حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي". وتستهدف جماعة "الحوثي" بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.

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