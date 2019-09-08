 مكتبا العمل بالمهرة ووادي حضرموت يبحثان أوجه التعاون وتبادل التجارب والخبرات

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

بحث لقاء عقد صباح اليوم بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمجمع الحكومي بمحافظة المهرة أوجه التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع المكتب ومكتب الوزارة بوادي وصحراء حضرموت.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي اللقاء أشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت عبدالله باجهام بجهود مكتب الوزارة بمحافظة المهرة، مستعرضاً تجربة العمل بالمكتب بوادي حضرموت.

من جهته، ثمن مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة فائز بلحاف زيارة وفد مكتب الشؤون الاجتماعية بوادي حضرموت وأهمية تبادل الخبرات بين مدراء الإدارات بالمكتبين وتجربة عمل مكتب وادي حضرموت في مشروعي المساحات الصديقة للطفل ونظام إدارة الحالة الممولة من منظمة اليونيسف.

وتخلل زيارة وفد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بوادي حضرموت عقد لقاءات بين مدراء الإدارات بالمكتبين ناقش من خلال المدراء أوجه التعاون المستقبلي بين المكتبين والاستفادة من التجارب الإجرائية للعمل في المكتبين.