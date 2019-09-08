شاهد.. تدشين مشروع توزيع الزي المدرسي على 1500 طالب وطالبة بالغيضة

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الأحد 8 سبتمبر 2019
تدشين مشروع توزيع الزي المدرسي
كتب
المهرة - الخليج 365
دشنت اليوم الأحد، الوكيلة المساعد لشؤون المرأة بمحافظة المهرة، الأستاذة خديجة باكريت، بمعية مدير مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير مبخوت هراش، مشروع توزيع الزي المدرسي الذي تنفذه مؤسسة للخير نسعى، برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت، وتمويل من مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة الأستاذ محمود القميري.
وفي فعالية التدشين التي أقيمت بمدرسة عائشة للتعليم الأساسي بحضور مديرة المدرسة خير دوامة ياقوت، ورئيسة مؤسسة للخير نسعى، قالت الوكيلة المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت، ندشن اليوم مشروع توزيع الزي المدرسي للطلاب وطالبات من الأسر الفقيرة والنازحة.
وشكرت مكتب حقوق الإنسان على تمويل المشروع، ومؤسسة للخير نسعى على تنفيذ المشروع الذي يخفف عن الأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتمنت المزيد من الدعم والمشروعات التي تستهدف الأسر الفقيرة والنازحة التي تحتاج إلى دعم.
من جانبه قال مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المهرة، محمود القميري، إن المشروع يستهدف 1500 طالب وطالبة من الأسر ذات الدخل المحدود في مدراس مديرية الغيضة.
وأشار إلى أن الهدف من المشروع يتمثل في تشجيع الأسر الفقيرة لمواصلة أبنائها للتعليم.
وثمن دعم السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، لمكتب حقوق الإنسان للقيام بمهامها الإنسانية.
ووجه الشكر لمؤسسة للخير نسعى على قيامها بتنفيذ المشروع في مدارس مديرية الغيضة.
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