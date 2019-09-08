الجبير يبحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن مستجدات الأزمة 

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
جدة - الخليج 365
بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، “مستجدات الأزمة اليمنية“.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.
وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.
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