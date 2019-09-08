هيئة رئاسة الانتقالي تشدد على ضرورة اليقظة العالية في مواجهة المؤامرة على الجنوب 

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
عدن - الخليج 365
شددت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، على ضرورة اليقظة العالية في مواجهة المؤامرة التي تستهدف النيل من الانتصار الجنوبي.
جاء ذلك خلال عقد هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.
ووفق متابعة "الخليج 365"، ناقش الاجتماع التقرير المقدم من مركز دعم صناعة القرار عن المستجدات والأوضاع في الساحة لشهر اغسطس، وتقرير مستشار رئيس المجلس للشئون القانونية عن الأوضاع العسكرية بالعاصمة والمحافظات الجنوبية والإجراءات المطلوبه بشأنها.
كما ناقشت الهيئة عدداً من المواضيع الأخرى، وأشادت الهيئة بصمود وثبات القوات الجنوبية المسلحة المرابطة على الحدود في مواجهة مليشيات الحوثي الإيرانية والمليشيات الإخوانية الإرهابية، وقوات الأمن والأحزمة الأمنية في استتباب الأمن وتطبيع الأوضاع في العاصمة عدن.
وحيت الهيئة الحشود الشعبية التي تدفقت يوم الخميس الفائت في كل من الشارع الرئيسي بالمعلا وعاصمتي محافظة حضرموت وسقطرى، التي توافد إليها أبناء الجنوب من كافة أرجاء الجنوب للتعبير عن الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمل.
وشددت الهيئة على ضرورة اليقظة العالية في مواجهة المؤامرة التي تستهدف النيل من الانتصار الجنوبي، مؤكدة على ضرورة مواجهة الإشاعات المضللة التي تشنها القوى المعادية للجنوب والالتفاف الشعبي الواسع حول القيادة السياسية الجنوبية وقوات الجيش والأمن الجنوبي والابلاغ عن العصابات الإرهابية الإجرامية التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.