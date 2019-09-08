الاكثر مشاهدة - بعد ساعات من تعيين نجله .. الملك سلمان يفاجئ الجميع بقرار صارم .. ماذا يحدث في المملكة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من تعيين نجله .. الملك سلمان يفاجئ الجميع بقرار صارم .. ماذا يحدث في المملكة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements ​ ​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​ عد ساعات من صدور أوامر ملكية تتضمن إقالة وزير الطاقة وتعيين نجله بدلًا منه، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا، بالموافقة على ألا تتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

وألزم الأمر الملكي الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، موجها باعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه.

وأشار الأمر الملكي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبينت الأمانة أن اللجنة العامة بالمجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه. عد ساعات من صدور أوامر ملكية تتضمن إقالة وزير الطاقة وتعيين نجله بدلًا منه، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا، بالموافقة على ألا تتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.وألزم الأمر الملكي الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، موجها باعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه.وأشار الأمر الملكي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبينت الأمانة أن اللجنة العامة بالمجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه.

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