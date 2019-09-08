شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن رسميا طي مرحلة الرئيس هادي وتمكين الإنتقالي .. والمعركة تنتقل إلى شبوة وحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر خبير استراتيجي سياسي يمني أن بيان التحالف الأخير، يعدبمثابة طي مرحلة الرئيس هادي وتمكين المجلس الانتقالي ونقل المعركة إلى شبوة وحضرموت.

واوضح الخبير الاستراتيجي والسياسي اليمني الدكتورعلي الذهب ان خلاف السعودية والإمارات في اليمن على التفاصيل، أما الأساس فمتفق عليه.

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مؤكدا ان الضحية اليمن؛ بفعل أنصار التحالف؛ الأغبياء، واللصوص، والخونة.

وفي تعليق له على البيان السعودي الاماراتي المشترك الذي دعت فيه الدولتان الحكومة الشرعية والانتقالي لوقف التصعيد العسكري والإنخراط في الحوار قال الذهب : “بيان السعودية والإمارات يؤكد أنهما متفقتان على الوضع الراهن، وأن على حكومة هادي القبول به، مع منحها ضمانات تلمع بها موقفها أمام مؤيديها”.

واضاف : “هذا الواقع يمنح الطرفين تقاسما متساويا لمكاسب الحرب، وينقل الأحداث إلى ما قبل الخطوة الأخيرة التي ستطوي مرحلة الرئيس هادي”.

واشار الذهب الى ان تجميد الأزمة وتخديرها بالبيانات، يوفر متسعا من الوقت، لتمكين الانتقالي من بناء دفاع صلب حول مدينة عدن، ونقل المعركة إلى شبوة وأبين وحضرموت.

ووفقا لـ “السياسي الذهب” فعندها لن يكون أمام الشرعية سوى الدفاع، وربما لن تصمد، وهكذا نكون أمام حالة مشابهة للحرب في مناطق الشمال، بما في ذلك الحديدة.