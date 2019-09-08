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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل : مصدر عسكري : دقت ساعة الصفر ...وصول تعزيزات ضخمة لقوات الجيش بينها دبابات وصواريخ الى هذه المحافظة الجنوبية .. شــاهد (صور)

دفعت قوات الجيش المتواجدة في المنطقة الوسطى وكذا رجال القبائل بتعزيزات كبيرة صباح اليوم الأحد إلى منطقة شقرة الساحلية وذكر مصدر عسكري رفيع لصحيفة "عدن الغد" بأن قوات الجيش المتواجدة في أبين استقدمت آليات ودبابات وراجمات صواريخ ، ومئات المقاتلين صوب مدينة شقرة الساحلية. وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان عدد كبير من الاطقم المحملة بالجنود شوهدت وهي تنزل عقبة العرقوب صوب شقرة . ويتوقع لقوات الجيش ان تشن هجوما قريبا صوب مدينة زنجبار. Advertisements واشار المصدر بأن الشائعات التي تصدر لتقدم قوات المجلس الانتقالي صوب شقرة غير صحيحة ، وان القوات الحكومة ورجال القبائل على مشارف حسان و زنجبار . وطمئن المصدر العسكري كافة أبناء الوطن ، بأن الوضع تحت السيطرة ، وأن البشائر القادمة ستكون صعبة على الأطراف الاخرى . واختتم المصدر بأن القوات المتواجدة حاليا هم من أبناء محافظة أبين تساندهم الألوية العسكرية في المحافظة وقوات الأمن العام والخاص.

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