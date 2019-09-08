شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : واشنطن تفاجى الجميع وتكشف عن اول ضربة استخباراتية نفذتها المملكة ضد الامارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : واشنطن تفاجى الجميع وتكشف عن اول ضربة استخباراتية نفذتها المملكة ضد الامارات

قال موقع “تاكتيكال ريبورت” الأمريكي المتخصص في نشر المعلومات المخابراتية والعسكرية، إن الملك السعودي جمد جميع الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية السعودية والإماراتية التي كانت تتواصل مع القبائل اليمنية.

ولفت الموقع إلى أنه وعقب القيام بهذه الخطوة أحيا الملك سلمان بن عبدالعزيز مكتبًا عسكريًا سعوديًا مسؤولًا عن العلاقات مع القبائل اليمنية وعين قائد القوات السعودية المشتركة الفريق أول الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز على رأسها.

Advertisements

ويرى محللون بأن ماحدث يأتي في اطار غضب سعودي من دعم الإمارات لمليشيات ما يسمى بـ ـ”المجلس الانتقالي” التي تمكنت من دحر مليشيات الإصلاح وقوات حكومة الفار هادي الموالية للسعودية في عدن جنوبي البلاد، في العاشر من الشهر الماضي.

وفي وقت سابق كشفت وكالة رويترز عن انزعاج الملك سلمان من الإمارات أقرب الشركاء العرب للمملكة بسبب "الحرب في اليمن".

ونقلت رويترز في ذلك الوقت عن مصدرين يمنيين ومصدر آخر تم اطلاعه على ما دار في الاجتماع إن الإعراب عن انزعاج الملك جاء في محادثة دارت وقائعها يوم 11 أغسطس مع الفار منصور هادي المدعوم من المملكة.