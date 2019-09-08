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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وسط استنفار أمني شديد ...هذا مايحدث الان وسط مدينة جدة
2019/09/08 الساعة 03:59 مساءً
اندلع حريق في مستودع للمواد البلاستيكية، صباح اليوم الأحد، في حي القوزين بمحافظة جدة.
وباشرت الجهات المختصة الحريق الذي اندلع في المستودع على مساحة 1000 م2.
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