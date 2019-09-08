عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وسط استنفار أمني شديد ...هذا مايحدث الان وسط مدينة جدة

2019/09/08 الساعة 03:59 مساءً

اندلع حريق في مستودع للمواد البلاستيكية، صباح اليوم الأحد، في حي القوزين بمحافظة جدة.

وباشرت الجهات المختصة الحريق الذي اندلع في المستودع على مساحة 1000 م2.