شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وسائل إعلام مصرية تعلن وفاة الزعيم عادل إمام مساء الجمعة .. والحزن يعم المدن المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت مصادر إعلامية عربية غير رسمية، وناشطون مساء يوم الجمعة، خبر وفاة الزعيم عادل إمام الفنان المصري الكبير وذلك في مصر، في وقت تساءل العشرات من النشطاء في مواقع التواصل حول حقيقة هذا الأمر من عدمه.

وذكر أحد النشطاء في موقع التواصل فيسبوك إن الحالة الصحية للفنان عادل امام تراجعت في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى وجود أنباء حول وفاته، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي من قبل نقابة المهن التمثيلية في مصر لغاية لحظة نشر هذا النص.

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إلى ذلك، شككت مصادر مُقربة من عائلة الفنان الكبير عادل إمام من مدى صحة الأنباء المتداولة حول وفاته، مرجحة أن تكون ليست دقيقة كما في كل مرة تطاله الشائعات فيها ويكون بحالة صحية جيدة.

ويعد عادل امام واحدا من اشهر الممثلين في تاريخ السينما المصرية والعربية، وله العشرات من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي لا تزال خالدة في الذكريات لغاية اللحظة، مثل مدرسة المشاغبين ومسلسل ناجي عطا الله، علما أنه سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة الدولية.

وفي آخر أعماله، منع مسلسل "فالنتينو" للفنان عادل إمام من العرض في شهر رمضان الماضي، بسبب مواقفه السياسية الرافضة لوجود رقابة من أجهزة الدولة على السينما والفن في البلاد، في حين من المتوقع أن يتم بثه رسميا في رمضان القادم.

يذكر أن الفنان عادل امام ولد في المنصورة يوم 17 مايو 1940 ويبلغ حاليا 79 عاما، فيما يحظى بشعبية هي الأوسع في الوطن العربي، علما أنه بدأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، حيث أنه في يناير 2000 عين سفيراً للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة.