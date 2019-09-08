 نمور حصوين يتوج بكأس بطولة الوفاء للفقيدين بادينار وبابطاط بالمهرة 

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الأحد 8 سبتمبر 2019

نمور حصوين يتوج بكأس بطولة الوفاء

كتب المهرة - الخليج 365

توج فريق نمور حصوين بكأس بطولة الوفاء إثر فوزه بركلات الترجيح على فريق أهلي العيق بحضرموت في بطولة الوفاء للفقيدين الدكتور علي بادينار والكبتن عادل بابطاط، والتي نظمها فريق الدفاع الرياضي بسيحون برعاية محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت والشيخ محمد علي الزويدي مدير عام مديرية سيحوت بدعم من ملتقى المهرة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة.



جاء ذلك عقب المباراة النهائية التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب نادي شباب سيحوت وسط حضور جماهيري ورسمي يتقدمهم عضو مجلس النواب الشيخ محمد حماد الزويدي ووكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان كلشات والقائم بأعمال أمين المجلس المحلي بسيحوت عبدالله عوض باعبده ومدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد ومدير الشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظ ورئيس فريق الدفاع عدنان محمد بادينار ومدير عام الإعلام رشدي معيلي ومدير عام قناة المهرة الأستاذ محمد كلشات ورؤساء الأندية والفرق الشعبية والعديد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية بالمهرة وحضرموت.

وتخلل الفترة بين الشوطين تقديم لوحات فنية من التراث الشعبي المهري نالت إعحاب المشاهدين.

وجرى في الختام السحب على الجائزة الكبرى "سيارة"مقدمة من وكالة ملتقى المهرة للسياحة والسفريات وخدمات الحج والعمرة.

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وكرمت اللجنة المنظمة لبطولة الوفاء للفقيدين، محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد علي الزويدي ووكالة ملتقى المهرة للسياحة والسفريات وخدمات الحج والعمرة ، كما تم تكريم أفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل هداف والفريق المثالي والجهات الداعمة والمساهمين في انجاح البطولة.

وتوج الوكيل عليان فريق نمور حصوين بكاس البطولة وكأس الوصافة لأهلي العيق، مقدما لهم أجمل التهاني بهذا النجاح الذي تحقق في هذه البطولة.

وأشاد عليان بحسن التنظيم والإعداد الجيد للبطولة التي شارك فيها 40 فريقا من محافظتي المهرة وحضرموت.

وأشار إلى أن البطولة تمثل ذكرى ووفاء للفقيدين اللذين قدما الأثر الجميل في خدمة المحافظة والمجتمع.

وثمن جهود فريق الدفاع والحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته البطولة، والذي يدل على حب أبناء المهرة للجانب الرياضي والاهتمام به

وشكر الوكيل عليان المحافظ الشيخ راجح باكريت المدير العام لمديرية سيحوت الشيخ محمد الزويدي، وملتقى المهرة للسفريات والسياحة على رعايتهم ودعمهم للبطولة التي ساهمت في تنشيط الجانب الرياضي وخلق علاقات بين الفرق الرياضية بمحافظتي المهرة وحضرموت، كما شكر جميع الفرق المشاركة في البطولة.