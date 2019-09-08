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قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الإيرانية جراء هجوم مباغت للجيش في البيضاء 

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البيضاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الإيرانية جراء هجوم مباغت للجيش في البيضاء 

كتب

البيضاء - الخليج 365

سقط قتلى وجرحى من الحوثيين، اليوم الأحد، جراء هجوم مباغت للجيش في محافظة البيضاء، وسط اليمن. 

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وأفادت المصادر، إن قوات الجيش، شنت اليوم الاحد، هجوما مباغتا على مواقع المليشيات الانقلابية بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية، إن المقاومة مسنودة بقوات من العمالقة شنت الهجوم فجرا، على مواقع المليشيات الواقعة بين عزلتي قربة والحبج بمديرية الزاهر أل حميقان، الأمر الذي أسفر عن سقوط  قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية.

كما استهدفت القوات طقم تعزيزات للميليشيات الحوثية بالقرب من موقع الشبكة بقربة بضربة مركزة ودقيقة بقذيفة هاون وأدى ذلك إلى سقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح .

وردت المليشيات على هزائمها بقصف همجي هستيري بالأسلحة الثقيلة على المدنيين في قرى الحبج المأهولة بالسكان.

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