قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الإيرانية جراء هجوم مباغت للجيش في البيضاء 

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
البيضاء - الخليج 365
سقط قتلى وجرحى من الحوثيين، اليوم الأحد، جراء هجوم مباغت للجيش في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأفادت المصادر، إن قوات الجيش، شنت اليوم الاحد، هجوما مباغتا على مواقع المليشيات الانقلابية بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر ميدانية، إن المقاومة مسنودة بقوات من العمالقة شنت الهجوم فجرا، على مواقع المليشيات الواقعة بين عزلتي قربة والحبج بمديرية الزاهر أل حميقان، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية.
كما استهدفت القوات طقم تعزيزات للميليشيات الحوثية بالقرب من موقع الشبكة بقربة بضربة مركزة ودقيقة بقذيفة هاون وأدى ذلك إلى سقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح .
وردت المليشيات على هزائمها بقصف همجي هستيري بالأسلحة الثقيلة على المدنيين في قرى الحبج المأهولة بالسكان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.