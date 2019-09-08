مسهور : تعنت وفد الحكومة اليمنية في حوار جدة لن يخرجها من الورطة

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الأحد 8 سبتمبر 2019

مسهور

كتب الخليج 365 - خاص

قال السياسي اليمني هاني مسهور أن تعنت وفد الحكومة اليمنية في حوار جدة لن يخرجها من المأزق.



وكتب مسهور في تغريدة له على تويتر رصدها محرر "الخليج 365" :" ‏تعنت وفد الحكومة اليمنية وعدم التعاطي بايجابية في ‎#حوار_جدة لن يخرج الحكومة من المأزق"

واختتم بقوله: المطلوب التقاط الفرصة لتنقذ نفسها بدلاً من التصلب الراهن في موقفها.

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وعلى صعيد آخر، عقد اليوم بمدينة سيئون في محافظة حضرموت اجتماعا برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي الصحراء عصام حبريش الكثيري كرس لمناقشة أوضاع مديريات صحراء حضرموت والسبل الكفيلة لتحقيق مطالب سكانها وتلبية كافة احتياجاتهم وفق الامكانيات المتاحة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري وعدد من مديري مديريات صحراء حضرموت عدد من مطالب تلك المديريات في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والطرقات وغيرها من الخدمات المرتبطة بحياة الناس المعيشية واليومية.

وتطرق الاجتماع إلى المشاريع المخصصة للمديريات الصحراوية من حصة حضرموت من مبيعات النفط والترتيبات التي تمت في سبيل تنفيذها.

وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل دور الهيئات الادارية بالمجالس المحلية في المديريات ، واشراكها في اعداد خطة المشاريع الخاصة بالمديرية.

حضر الاجتماع عدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية بوادي حضرموت والصحراء .