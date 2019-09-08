Advertisements Advertisements الأحد 8 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 انطلق، اليوم الأحد، الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق اعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة في المياه الدولية على متن السفينة انتراكتك دريم، في الوقت الذي لا تزال المليشيا تقصف مواقع "المشتركة"

وأوضحت مصادر محلية، أن الاجتماع السادس للجان اعادة الأنتشار المشتركة بدأ برئاسة القائم باعمال رئيس لجنة اعادة الانتشار الدولية العميد هاني نخلة. Advertisements ويأتي هذا بالتزامن مع تصاعد وتيرة الخروقات والإنتهاكات للمليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي ومختلف مديريات المحافظة منذ الإعلان عن الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار نهاية العام المنصرم برعاية الأمم المتحدة. ففي الدريهمي، ذكرت المصادر بأن المليشيات الحوثية قامت بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بمختلف الاسحلة الثقيلة والمتوسطة. وأوضحت المصادر، بأن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف عيار 82 وبقذائف مدفعية B10 ؛ كما اطلقت النار علئ المواقع من سلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وبسلاح 12.7. Advertisements Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء اجتماع سادس للجنة انتشار الحديدة تزامنا مع قصف حوثي شرق الدريهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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