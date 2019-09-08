مصدر مسؤول يكشف "لليمن العربي" من يقف خلف الإفراج عن "بازهير" ورفاقه

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن

أكد مصدر مسؤول "لليمن العربي" أن العناصر الحضرمية التي جرى اعتقالها بمحافظة مأرب شمالي البلاد، عادت إلى حضرموت بصحة جيدة، دون أي أذى يذكر وقع بهم هناك.



ويضيف المصدر - الذي طلب عدم ذكره - أنه حضر مكالمة هاتفية دارت بين والد أحد العناصر المختطفة مع ابنه والرائد بازهير أيضا، مشيرا إلى أن الجنود الحضارم لم يُعاملو بسوء.. حد وصفه.

وأكد المصدر نقلا عن حديث والد أحد الرهائن، أنه جرى التواصل مع محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، وقيادات حضرمية بارزة لتخليص الشباب مما أوقعوا فيه، في سبيل أداء واجبهم.

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وأشاد المصدر بالخطوات التي نفذتها حضرموت وقياداتها في سبيل تخليص الجنود من الأسر.. لافتا بالقول انها كانت في غاية الحكمة.

وجدد المصدر تأكيده على أن حضرموت وأهلها ليسوا جبناء لعدم تحركهم بالسلاح لتخليص أبنائهم وإخوانهم الرهائن، بل كانوا يجنحون للسلم المشهود على أبناء حضرموت منذ القدم، ويسعون للوصل إلى حل دون أي خسائر .. مشيرا إلى أن حضرموت ما كانت لتسكت إن لم يتم التوصل إلى حل لهذه المشكلة التي شاءت الأقدار أن تطال خيرة شبابهم.

رفع محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، رسالة شكر وتقدير لكل من قائد قوات التحالف العربي بوادي وصحراء حضرموت "أبو نواف"، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس، ومدير عام الأمن بوادي وصحراء حضرموت العميد ركن مبارك العوبثاني، والشيوخ والوجهاء المشاركين في عملية الإفراج عن الرائد عبيد بازهير ورفاقه من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية.

جاء ذلك نظير الجهود الجبارة التي بذلوها في عملية الإفراج، بعد أن ظل الرائد "بازهير" ورفاقه مختطفين لدى إحدى العصابات القبلية بمحافظة مأرب لأكثر من شهرين، مع مجاميع أخرى من عدة محافظات اختطفتهم تلك العصابة.

يذكر أن المختطفون عادوا إلى أهلهم وذويهم قبل أيام دون أن يلحق بهم أية أضرار، وهم بصحة جيدة.