البحسني يوجه رسالة شكر لعدد من المسؤولين والأعيان نظيرا لاطلاق سراح المعتقلين بمأرب

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الأحد 8 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - المكـلا

ثمّن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بإسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأبناء حضرموت الجهود الى بذلها الشيخ سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب والشيخ / ناجي بن صالح بن هيان التي أثمرت عن إطلاق وتحرير المختطفين وعودتهم إلى أهاليهم وأسرهم سالمين .



وجاء في برقية شكر وتقدير بعثها محافظ حضرموت لمحافظ مأرب :

"الأخ الشيخ/ سلطان بن علي العرادة - محافظ محافظة مأرب المحترم

الأخ الشيخ / ناجي بن صالح بن هيان

المحترم

تحية طيبة.. وبعد..

الموضوع : شكر وتقدير

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نهديكم أطيب التحايا متمنيين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة.

ونتقدّم إليكم باسمي شخصياً وباسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وكل أبناء حضرموت بخالص الشكر والتقدير والامتنان على جهودكم التي بذلتموها مشكورين ومنذ الأيام الأولى لاختطاف الرائد عبيد كرامة بازهير الضابط في المنطقة العسكرية الثانية ومرافقوه، تلك الجهود التي أثمرت عن إطلاق وتحرير المختطفين وعودتهم إلى أهاليهم وأسرهم سالمين.

وإننا إذا نقدر فيكم هذه الروح والتعاون الذي قدمتموه فإننا نعتبر ذلك عنواناً للإخوّة والمحبة بين أبناء حضرموت وأبناء محافظة مأرب وطريق للتعاون فيما بيننا.

اللواء الركن

فـرج سالميـن البحسني

محافـظ محافظة حضـرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية" .

كما بعث المحافظ برسالة شكر للشيخ محمد بن جربوع الصيعري وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الصحراء، ثمن فيها جهوده ومساعيه في اطلاق سراح الرائد بازهير ومرافقيه.