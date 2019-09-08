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سياسي سعودي ينتقد بيان بلاده والإمارات بشأن اليمن

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عدن - ياسمين التهامي -  انتقد السياسي السعودي البارز سليمان العقيلي البيان السعودي الاماراتي المشترك حول الوضع في اليمن وخاصة منه الفقرة المتعلقة بالتنظيمات الارهابية.

 

ووصف العقيلي في تغريدة على تويتر الفقرة التي تضمنها البيان بالمطاطية وشدد على تحديد التنظيمات الإرهابية في اليمن بالاسم بدلا من الوصف المطاط.

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وأكد المحلل السياسي السعودي أن دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني وهي الفقرة الأهم في البيان حد قوله تتطلب "كف أذى المليشيات وانسحابها من المقرات الرسمية"، في إشارة منه للتشكيلات العسكرية المدعومة من ابو ظبي.

 

وتراجع البيان السعودي الاماراتي المشترك عن مطالب تضمنها بيان سعودي صدر قبل يومين شملت انسحاب التشكيلات العسكرية من المواقع التي سيطرت عليها عقب تمردها وإعادة إلى الحكومة الشرعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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