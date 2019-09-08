شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أماكن لإثارة الرعشة عند المرأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لكل امرأة مناطق في جسمها تثيرها وتصل بها إلى النشوة، ويجب على كل زوجة أن تعرف مناطق إثارتها وترشد زوجها إليها بطريقتها الخاصة، ليس فقط من أجل زيادة الاستمتاع بالعلاقة الحميمة، بل أيضًا لزيادة القرب وكسر الحواجز بينها وبين زوجها، لذا نقدم لكِ في هذا المقال أماكن إثارة مختلفة لظهور الرعشة عند المرأة.

أماكن لإثارة الرعشة عند المرأة يعاني كثير من الزوجات من عدم الوصول إلى النشوة الجنسية في أثناء العلاقة الحميمة، ولكن الزوجة الذكية هي التي تعرف خريطة جسدها جيدًا والمناطق التي تثيرها وتصل بها إلى الرعشة، وتدفع زوجها لإثارتها والاهتمام بها. البظر: من المناطق التي لا يهتم بها أغلب الأزواج، ولكنها من أكثر المناطق إثارة في جسم المرأة، بل إنه يمكن للمرأة الوصول للنشوة عن طريق مداعبة البظر فقط دون إيلاج، ويمكن للأزواج الذين يعانون من سرعة القذف استغلال هذا الأمر للوصول بالزوجة إلى النشوة سريعًا، وجدير بالذكر أن الأمر يختلف من امرأة لأخرى، فهناك بعض النساء اللاتي يستمتعن بمداعبة البظر بلمسة خفيفة من الزوج، بينما تفضل أخريات المداعبات القوية، فتعرفي على ما يثيركِ وأخبري زوجكِ به في أثناء العلاقة الحميمة دون خجل. المهبل: تحدث رعشة المهبل عند دخول العضو الذكري للزوج إلى المهبل بإيقاع معين، ويمكن الوصول إليها عن طريق ممارسة أوضاع مختلفة خلال العلاقة الحميمة وإطالة فترة الإيلاج، ولكن هذه الرعشة تكون أقل حدة من رعشة البظر. الجي سبوت: تقع منطقة جي سبوت على بعد حوالي خمسة سم داخل المهبل على الجدار الأمامي، وهي منطقة شديدة الحساسية عند أغلب النساء، ويمكن إثارتها عن طريق بعض الأوضاع خلال العلاقة الحميمة. التدفق (قذف المهبل): لا يحدث القذف للرجال فقط، بل إن المرأة أيضًا قد يخرج منها سائل عند وصولها لأعلى درجات النشوة الجنسية، ويتطلب الوصول إلى قذف المهبل عند المرأة الكثير من المداعبة والإثارة للمناطق الحساسة بجسمها. نصائح للوصول إلى النشوة احرصي على تغيير الروتين في الحياة الزوجية، لكسر الملل والتجديد واكتشاف طرق جديدة للإثارة والمتعة. فكري في زوجكِ وأعيدي تجديد مشاعر الحب بينكما في كل مرة تمارسان العلاقة الحميمة معًا. حبي نفسكِ وتقبلي شكل جسمكِ كما هو، فإن تفكيركِ في الأشياء التي لا ترضيكِ عن شكلكِ يؤثر سلبًا على استمتاعكِ بالعلاقة الحميمة. لا تفكري كثيرًا في الوصول إلى النشوة في أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، بل عيشي اللحظة واستمتعي بوقتكِ مع زوجكِ. لا ترسمي توقعات كبيرة في خيالكِ، حتى لا تشعري بالإحباط إذا خالف الأمر توقعاتكِ. لا تقارني العلاقة الحميمة بالمرات السابقة، فلكل مرة قصة مختلفة وإحساس فريد، واستمتعي بكل مرة وبكونها مختلفة ومميزة. كوني صريحة مع زوجكِ وعبري له عن كل ما بداخلكِ بشأن العلاقة الحميمة.

أسباب تأخر الوصول للرعشة عند النساء هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الوصول للرعشة الجنسية عند النساء، فاحرصي على التحدث مع زوجكِ بصراحة عن رغباتكِ ومخاوفكِ وأفكاركِ بشأن العلاقة الحميمة، فمصارحة الزوج هي بداية الطريق للاستمتاع بالعلاقة الحميمة.

وأخيرًا، إن الوصول إلى الرعشة عند المرأة يحتاج إلى الشعور بالاسترخاء والراحة في أثناء العلاقة الحميمة، فاحرصي على تهيئة جو مريح وهادئ لممارسة العلاقة الحميمة مع زوجك، وانسي العالم في هذا الوقت ولا تفكري بأي شيء سوى في تلك اللحظات الرائعة. تحتاج العلاقة الزوجية إلى حكمة وإدارة وفن في التعامل، ولتوطيد علاقتكِ بزوجكِ ومعرفة مزيد من المعلومات بشأن العلاقة الزوجية