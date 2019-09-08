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عدن - ياسمين التهامي - خطير للغاية ...الكشف عن سر انسحاب المدرعات والدبابات الإماراتية المفاجئ من معاشيق
كشف مصدر حكومي عن مغادرة مدرعات ودبابات إماراتية قصر معاشيق الرئاسي في كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن المصدر قوله إن القوات الإماراتية نقلت الدبابات والمدرعات والاسلحة الثقيلة على متن 5 قواطر صوب مقرها الرئيسي في البريقة .
وأشار إلى أن عدداً من القيادات الإماراتية لاتزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف.
وتزامن انسحاب القوات الاماراتية من معاشيق مع هجوم شنه مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي على القصر الواقع تحت حماية القوات السعودية.
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