شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تدفع بتعزيزات جديدة الى شبوة .. صورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ، قالوا انها لدبابات محملة فوق قاطرات قادمة من محافظة مارب الشمالية الى عاصمة محافظة شبوة عتق.
ولم يكشف النشطاء عن وجهتها اللاحقة ، بين هل ستبقى في عتق او ستواصل طريقها الى محافظة ابين التي تشهد توتر ينذر بمعركة طاحنة من التماس المباشر مع قوات المجلس الانتقالي الجنبي.
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