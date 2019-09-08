شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تدفع بتعزيزات جديدة الى شبوة .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ، قالوا انها لدبابات محملة فوق قاطرات قادمة من محافظة مارب الشمالية الى عاصمة محافظة شبوة عتق.

ولم يكشف النشطاء عن وجهتها اللاحقة ، بين هل ستبقى في عتق او ستواصل طريقها الى محافظة ابين التي تشهد توتر ينذر بمعركة طاحنة من التماس المباشر مع قوات المجلس الانتقالي الجنبي.