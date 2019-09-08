وفاة ضابط شرطة أوغندي كبير في ظروف غامضة بمقديشو

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب مهد محمد علي

قال مسؤولون إن ضابط شرطة أوغندي كبير من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عثر عليه ميتا في ظروف غامضة.

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وتم العثور على مساعد مفتش الشرطة إدوارد باغونزا ميتاً في مقر إقامته في مقديشو يوم السبت ، 7 سبتمبر ، وفقا لتقارير الشرطة.

وفي بيان موجز صدر، أكد الموت المفاجئ للضابط ، ولكن دون الكشف عن تفاصيل.

ومع ذلك ، أشار الموجز إلى أن ترتيبات الدفن تقوم بتنسيقها قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

وفقدت قوات الأمن الأوغندية في الصومال من قبل ضباطها أثناء هجمات حركة الشباب في الصومال.