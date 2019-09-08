وفاة ضابط شرطة أوغندي كبير في ظروف غامضة بمقديشو

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
مهد محمد علي
قال مسؤولون إن ضابط شرطة أوغندي كبير من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عثر عليه ميتا في ظروف غامضة.
وتم العثور على مساعد مفتش الشرطة إدوارد باغونزا ميتاً في مقر إقامته في مقديشو يوم السبت ، 7 سبتمبر ، وفقا لتقارير الشرطة.
وفي بيان موجز صدر، أكد الموت المفاجئ للضابط ، ولكن دون الكشف عن تفاصيل.
ومع ذلك ، أشار الموجز إلى أن ترتيبات الدفن تقوم بتنسيقها قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وفقدت قوات الأمن الأوغندية في الصومال من قبل ضباطها أثناء هجمات حركة الشباب في الصومال.
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