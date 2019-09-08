الشهيد العيدروس

كتب متابعات_الخليج 365

قالت مصادر مقربة من أسرة الفقيد الشهيد النقيب عبدالواسع احمد حسن العيدروس إن عملية التشييع ستتم غدا الاثنين 10 محرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 الساعة الرابعة عصرا، وذلك في مسقط راسة بمدينة تاربة والصلاة عليه في مسجد جامع تاربة البلاد.



ويتوقع أن تحضر مراسيم التشييع والدفن قيادات رفيعة من قيادات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وكذا قيادات امنية في وادي وساحل حضرموت وقيادات من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الاحزاب والتنظيمات الساسية وشخصيات دينية واجتماعية وقبلية رفيعة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. حضرموت تشيَّع الشهيد العيدروس غدا في مسقط رأسه بمدينة تاربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.