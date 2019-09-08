الانتقالي يناقش مستجدات الأوضاع في المحافظات الجنوبية

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 ـ متابعات

عقد اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي اليوم الأحد الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.



وخلال الاجتماع أثنت الهيئة على صمود وثبات القوات الجنوبية المسلحة المرابطة على الحدود في مواجهة مليشيات الحوثي الإيرانية والمليشيات الإخوانية الإرهابية، وقوات الأمن والأحزمة الأمنية في استتباب الأمن وتطبيع الأوضاع في العاصمة عدن.

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وبحثت هيئة رئاسة الانتقالي التقرير المقدم من مركز دعم صناعة القرار عن المستجدات والأوضاع في الساحة لشهر اغسطس، وتقرير مستشار رئيس المجلس للشئون القانونية عن الأوضاع العسكرية بالعاصمة والمحافظات الجنوبية والإجراءات المطلوبة بشأنها.

وأشادت الهيئة بالحشود الشعبية التي تدفقت يوم الخميس الماضي في كل من الشارع الرئيسي بالمعلا وعاصمتي محافظة حضرموت وسقطرى، والتي توافد إليها أبناء الجنوب من كافة أرجاء الجنوب للتعبير عن الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمل.

وأكدت الهيئة على ضرورة اليقظة العالية في مواجهة المؤامرة التي تستهدف النيل من الانتصار الجنوبي، مؤكدة على ضرورة مواجهة الإشاعات المضللة التي تشنها القوى المعادية للجنوب والالتفاف الشعبي الواسع حول القيادة السياسية الجنوبية وقوات الجيش والأمن الجنوبي، والإبلاغ عن العصابات الإرهابية الإجرامية التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة.