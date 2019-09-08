حصاد المواجهات في جبهة الضالع خلال ال 24 ساعة

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-الضالع

تتواصل المعارك بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى في جبهة الضالع.



وقالت مصادر محلية إن اشتباكات دارة بشكل عنيف في جبهة جبهة الضالع خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية ادت الى خسائر فادحة في صفوف المليشيا.

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وتمكنت القوات المشتركة من كسر وإفشال أكثر من زحف للميليشيات الحوثية في جبهتي حجر وباب غلق والزبيريات وشخب شمال غرب قعطبة.

وذكرت مصادر إن الميليشيات الحوثية كعادتها في كل مرة تلجئ الى استهداف المدنيين بأسلحتها الثقيلة القرى والمنازل في جبهتي مريس وقعطبة ومنطقة حجر شمال غرب الضالع مخلفة أضراراً جسيمة في المنازل والممتلكات.

وفي ذات السياق ذكر شهود عيان عن أنفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الأجرامية أودى بحياة المواطن محمد علي عبدالكريم أحد ابناء قرية القهرة الواقعة على خط التماس لجبهة مريس وهو متجه الى مزرعته ظهر امس السبت.

تأتي كل هذه التطورات والتصعيدات للميليشيات الحوثية عبر الهزائم المتلاحقة التي تتلاقاها في مختلف الجبهات الشمالية والغربية لضالع ،

ونقل المركز الاعلامي لجبهة الضالع إن الميليشيات لم تستطع سحبها عناصرها الذين لأقوا حتفهم خلال المواجهات حتى اللحظة نظرا" لتجدد المواجهات الأكثر ضراوة من وقت إلى آخر .