مليشيا الحوثي تعدم معلماً أمام أسرته في احدى نقاط محافظة البيضاء

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-البيضاء

تواصل مليشيا ايران جرائمها بحق المدنيين في المناطق الخاضعه لسيطرتها في ظل اتهامات صريحة من المنظمات الدولية للمليشيا باستمرار الانتهاكات.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قامت باعدام معلما امام اسرته في احدى النقاط الامنية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت أن عناصر الميليشيات الحوثية في نقطة عوين بمديرية الصومعة باشرت معلماً من أبناء محافظة تعز بإطلاق النار عليه وقتلته بدم بارد أمام بناته الست.

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ونفذت الإعدام الميداني بإحدى نقاطها بمنطقة عوين بمحافظة البيضاء.

وتضاف هذه الجريمة إلى جرائم سابقة ترتكبها نقاط الميليشيات المنتشرة على طول الطريق العام بمحافظة البيضاء الرابطة بين المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل امرأة، جراء استهداف ميليشيات الحوثي منازل المواطنين بقرية هبته بمديرية ناطع محافظة البيضاء، بالعديد من صواريخ الكاتيوشا.

وذكر سكان محليون، أن القصف الحوثي أدى إلى مقتل زوجة عبد الله حقيرات المنصوري وألحق أضرارا كبيرة بالمنزل والعديد من المنازل المجاورة له.