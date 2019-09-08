مؤسسة خليفة تقدم 40 منحة دراسة للمتفوقين في الثانوية العامة من أبناء سقطرى

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الأحد 8 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-سقطرى
أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد للاعمال الانسانية اليوم عن تقديمها اربيعن منحة دراسية للمتفوقين في الثانوية العامة في ارخبيل سقطرى.
ويأتي ذلك في اطار الدعم الانساني والتنموي الذي تقدمه مؤسسة خليفة بن زايد لأبناء ارخبيل سقطرى وبقية المحافظات المحررة.
وأوضحت المؤسسة أن هناك شروط لمن يريد التقدم للمنح الدراسية المعروضه والتي يجب توفرها في من يريد التقدم لتلك المنح.
ومن هذه الشروط أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية عام 2019، وأن لايقل معدل النجاح للعلمي والأدبي عن 80%.
كما اشترطت أن لا تقل نسبة الطالب عن 75% في مادة اللغة الإنجليزية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والامتحانات التي تحددها المؤسسة.
وأكدت المؤسسة الإماراتية على استمرار تخصيص منح دراسية للطلاب الطامحين إلى استكمال دراساتهم في الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، حيث تم تخصيص ذلك لخريجي الثانوية العامة أعوان 2017 – 2018 -2019، ممن يحفظون 10 أجزاء من القرآن الكريم.
الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من طلبة العلم يسقطرى قد التحقوا بركب التعليم العالي، في كبرى الجامعات في دولة الإمارات 2018 وجمهورية مصر 2019.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.