اغتيال جندي في الحزام الأمني بأبين

Advertisements Advertisements الأحد 8 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-أبين قالت مصادر محلية في محافظة أبين إن مسلحين مجهولين قاموا باغتيال جندي من قوات الحزام الامني في مدينة الموضيع.

وقام المسلحون الارهابيون بتوجيه النار صوب الجندي في الحزام الامني الخضر عبدالله ادى الى استشهاده على الفور. Advertisements وجرت الحادثة الارهابية امام مستشفى الوضيع وقام المسلحون بنهب سلاحه وفرارهم. في سياق آخر توفيت فتاة فيما اصيب ستة من افراد اسرتها في حادث مروري مروع في مديرية احور التابعة لمحافظة أبين. وقالت مصادر محلية إن سيارة نوع النترا تعرضت لحادث مروري في احور ادت الى وفاة الفتاة واصابة افراد اسرتها الستة. وتواجد افراد من قوات الحزام الامني في مكان الحادث تحديدا في نقطة الملحة وقاموا بنقل المصابين إلى مستشفى أحور العام، ومن ثم إلى مستشفيات مدينة عدن. Advertisements Advertisements

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