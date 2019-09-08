شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : النازحين من سكان مناطق سليم والفاخرينفذون وقفه احتجاجيه امام مبنى السلطه المحلية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفذ العديدمن سكان وناشطي مناطق سليم والفاخر في قعطبه صباح اليوم وقفه أحتجاجيه أمام مبني السلطه المحليه والامن في مديرية قعطبه محافظة الضالع .
واكد المحتجون في بيانهم الصادر عن الوقفة الاحتجاجية ان الهدف من هذه الوقفه هوا إظهار وإطلاع السلطه المحليه والمنظمات الدوليه على معاناة النازحين وحرمانهم من المساعدات والمعونات الغذائية في ظل صمت وغياب شبه كامل للمنظمات الدوليه والاغاثيه وعدم تقديم العون والمساعدات لهم اسوه بنازحي المناطق الاخري .
وأشاروا في البيان ان مناطق سليم والفاخر شهدت نزوح شبه كامل للسكان نتيجة الانتهاكات والتعسفات وحملات الاعتقالات والمداهمات التي تقوم بها وتمارسها ميليشيات الحوثي بحق سكان واهالي هذه المناطق الذي نتج عنها اختطاف واعتقال العشرات من ابناءهذه المناطق وتشريد وفرار العشرات من سكان هذه المناطق نحو المناطق المحرره.
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