ورد الآن قرارات عسكرية صارمة بشأن محافظة حضرموت بعد انشقاق لواء في الجيش وتأييده للإمارات

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عدن - ياسمين التهامي - أطاح قائد المنطقة العسكرية الثانية محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني بقيادات عسكرية أعلنت ولائها للانتقالي الجنوبي. واصدر البحسني عدد من القرارات الهامة بينها تعيين قائد جديد لمعسكر الحمراء التابع للواء بارشيد الواقع غرب المكلا. وبحسب القرارات الجديدة فقد قضت بتعيين سعيد سعد المنهالي قائدا لمعسكر الحمراء غرب المكلا وتعيين منير عبدالهادي التميمي اركان معسكر الحمراء.

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