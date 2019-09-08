الاكثر مشاهدة - رسالة سعودية حاسمة للإمارات: مشكلة المملكة ليست مع الإخوان .. ومحاولتكم إسقاط الشرعية مفضوحة.. وهذا ما سيحدث لو رحل الرئيس هادي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة سعودية حاسمة للإمارات: مشكلة المملكة ليست مع الإخوان .. ومحاولتكم إسقاط الشرعية مفضوحة.. وهذا ما سيحدث لو رحل الرئيس هادي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال إعلامي سعودي أن هناك من يطعن التحالف العربي والمملكة العربية السعودية ويخون اليمن، من خلال محاولة تصدير حزب الإخوان المسلمين للواجهة .
واضاف الإعلامي منصور الخميس:" إن قضية المملكة في اليمن ليست الأخوان، ومن يحاول شيطنة الحكومة الشرعية مغرض، يحاول تشتيت جهود التحالف والمملكة، ويبحث عن شماعة، لتحقيق هدفه بإطالة الأزمة في اليمن".
وتابع: سقوط الحكومة الشرعية اليمنية تعني أنه لن يكون هناك شرعية لتدخل التحالف العربي الذي جاء بطلب من الحكومة اليمنية .
مشيرا إلى أن من يحاول تصدير الأخوان للواجهة يطعن التحالف والمملكة ويخون اليمن.
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