الاكثر مشاهدة - انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة : إشهار تحالف حوثي إماراتي جديد في صنعاء .. وبن حبتور يحتفل بالمناسبة

شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة : إشهار تحالف حوثي إماراتي جديد في صنعاء .. وبن حبتور يحتفل بالمناسبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترجمت قيادات الحوثي الانقلابية، اللقاءات الاماراتية الايرانية الأخيرة، إلى خطوة للتقارب بينها وبين الدولة المشاركة في التحالف العربي .

و حضر رئيس حكومة الانقلاب غبر المعترف بها،عبدالعزيز بن حبتور، حفل تخرج الدفعة الأولى في قسم الاسنان بالجامعة الإمارتية في صنعاء، أمس السبت.

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وأشاد بن حبتور في كلمة ألقاءها في الحفل، بالجامعة كأحد الصروح العلمية المعول عليها تخريج كوادر قادرة على النهوض بعملية التنمية، في الوقت الذي عملت حكومته وبإيعاز من مليشيا الحوثي على تضييق الخناق على الجامعات الخاصة في صنعاء والتابعة لشخصيات معارضة لهم.

وبحسب مراقبون، يأتي هذا التقارب والغزل المعلن نتيجة لاجتماعات وفد إماراتي عسكري مع مسؤولين إيرانيين في طهران، نهاية الشهر الماضي.