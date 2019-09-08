وفاة ثلاثة أشخاص بصاعقة رعدية في المحويت

أودت صاعقة رعدية، أمس السبت، بحياة ثلاثة مواطنين بينهم طفل، في محافظة المحويت، شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن 3أشخاص بينهم طفل، توفوا بصاعقة رعدية في منطقة بيت العزكي بمديرية الرجم.



وبحسب المصادر فإن الأطفال الضحايا هم (مراد علي صالح علي العزكي، أحمد محمد صالح علي العزكي، طفل أمين عامر).



وخلال شهر أغسطس الماضي، تسببت الأمطار بوفاة أسرة كاملة مكونة من 11 فردًا، بعد أن انهار المنزل فوق رؤوسهم وهم نيام.



وشهدت محافظتي ذمار وحجة الأسبوع الماضي حادثتين مماثلتين، حيث توفي شاب من أبناء مديرية عنس بمحافظة ذمار، جنوب صنعاء، متأثرًا بإصابته بصاعقة رعدية أدت إلى وفاته على الفور، كما توفي اثنان آخران متأثرين بإصابتهما بصاعقة رعدية في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.



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