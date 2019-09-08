الأمم المتحدة: وفاة امرأة في اليمن كل ساعتين نتيجة لمضاعفات الحمل والولادة

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن وفاة امرأة یمنیة كل ساعتین بسبب مضاعفات الحمل والولادة.



وقالت المدیرة التنفیذیة لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتالیا كانیم، في بیان صادرالجمعة، إن أكثر من ملیون امرأة یمنیة في حاجة ماسة إلى توفر التمویل اللازم كي لا یفقدن إمكانیة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابیة المنقذة للحیاة.

وأوضح أن غیاب الإمكانات والمعدات والأدویة في عیادات المناطق الریفیة، یضطر بعض النساء إلى السفر لساعات طویلة نحو العاصمة لتلقي العنایة الصحیة أو لإجراء عملیة ولادة قیصریة.

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وكان المانحون الدولیون قد خصصوا مبلغ 6.2 ملیار دولار في مؤتمر للتعھدات في فبرایر الماضي بغرض تمویل الجھود الإنسانیة في الیمن، غیر أن شركاء الأمم المتحدة والشؤون الإنسانیة تلقوا، حتى الآن، أقل من نصف ھذا المبلغ.

وبحسب البيان سبق وقد اغلق نهاية شهر اغسطس الماضي، 100 مستشفى من بین 268 مستشفى یدعمھا الصندوق الأممي في أنحاء الیمن، كما یتوقع أن یغلق 75 مستشفى آخر بنھایة سبتمبر الجاري.

وأشار أن عملیات الإغلاق ھذه ستؤثر مباشرة على نحو 650 ألف امرأة في حاجة لخدمات الصحة الإنجابیة، ولو أغلقت المستشفیات فستكون أكثر من ملیون امرأة في خطر.

ویبلغ إجمالي نداء الصندوق للاستجابة الإنسانیة في الیمن لعام 2019 نحو 110 ملایین دولار، لم یتلق منھا سوى 38 ملیون دولار، ویواصل الصندوق حث الجھات المانحة على توفیر تمویل عاجل لمواصلة واستعادة الرعایة الصحیة الإنجابیة المنقذة للحیاة.