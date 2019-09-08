البحسني يثمّن في برقية شكر جهود الأمير 'بن تركي' والمقدّم ركن 'العتيبي' في اطلاق سراح بازهير ورفاقه

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الأحد 8 سبتمبر 2019
البحسني
كتب
الخليج 365 - المكـلا
بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية شكر وتقدير بإسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية الى صاحب السمو الملكي الأمير الفريق ركن/ فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة للتحالف وإلى المقدّم ركن بندر مزيّد العتيبي ممثل القوات السعودية في التحالف بوادي وصحراء حضرموت ، للجهود والمساعي الحميدة التي بُذلت في سبيل إطلاق سراح الرائد عبيد كرامة بازهير الضابط في المنطقة العسكرية الثانية ومرافقوه .
جاء فيها :
"صاحب السمو الملكي الأمير الفريق ركن/ فهد بن تركي بن عبد العزيز - قائد القوات المشتركة للتحالف المحترم
تحية طيبة .. وبعد..
الموضوع : شكر وتقدير
تتقدّم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية إلى سموكم وإلى المقدّم ركن بندر مزيّد العتيبي ممثل القوات السعودية في التحالف بوادي وصحراء حضرموت بالشكر والتقدير على الجهود والمساعي الحميدة التي بذلها في سبيل إطلاق سراح الرائد عبيد كرامة بازهير الضابط في المنطقة العسكرية الثانية ومرافقوه الذين تم اختطافهم في محافظة مأرب منذ فترة طويلة، ولقد توجت وبحمد الله جهود ومساعي الجميع بالنجاح وعودة الرائد المختطف ومرافقوه إلى أسرهم سالمين ..
وعلى ذلك فإننا نتوجه إلى سموكم بالشكر والتقدير والعرفان ولإبلاغ شكرنا وتقديرنا للأخ مقدم ركن بندر بن مزيّد العتيبي.
والله الموفق..
اللواء الركن
فـرج سالميـن البحسني
محافـظ محافظة حضـرموت
قائد المنطقة العسكرية" .
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